EuroLeague’e katılma hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna BKT EuroCup’ta devam etme kararı aldı.

Kulübün açıklamasına göre EuroLeague’de yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca BKT EuroCup’a katılması kararlaştırıldı.

JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş GAİN'i iki maçta da yenerek 2026 BKT EuroCup şampiyonu olmuştu.

Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda EuroLeague’de oynama hakkı elde etmişti.