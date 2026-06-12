Yeniçağ Gazetesi
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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar

CHP'deki mutlak butlan tartışmaları sonrası Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak son anket sonuçları belli oldu.

Eda Erdağı Eda Erdağı
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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 1

Bulgu Araştırma tarafından Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları yayınlandı.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 2

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette, kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 3

Araştırmaya göre AK Parti yüzde 29,9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 26,6 ile ikinci sırada bulundu.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 4

İki parti arasındaki farkın 3,3 puan olduğu görüldü.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 5

Ankette İYİ Parti yüzde 10,5 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşirken, DEM Parti yüzde 9,9 ile onu takip etti.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 6

MHP’nin oy oranı yüzde 8,2 olarak ölçüldü.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 7

Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi yüzde 4’er oy oranına ulaştı.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 8

Anahtar Parti yüzde 3,8 destek aldı.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 9

TİP’in oy oranı yüzde 1,3, BBP’nin ise yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

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Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar - Resim: 10

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,2 oldu.

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