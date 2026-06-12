Bulgu Araştırma tarafından Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları yayınlandı.
Son ankette sıralama değişti...Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak sonuçlar
CHP'deki mutlak butlan tartışmaları sonrası Ankara'da tüm hesapları yeniden yaptıracak son anket sonuçları belli oldu.Eda Erdağı
“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette, kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.
Araştırmaya göre AK Parti yüzde 29,9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 26,6 ile ikinci sırada bulundu.
İki parti arasındaki farkın 3,3 puan olduğu görüldü.
Ankette İYİ Parti yüzde 10,5 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşirken, DEM Parti yüzde 9,9 ile onu takip etti.
MHP’nin oy oranı yüzde 8,2 olarak ölçüldü.
Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi yüzde 4’er oy oranına ulaştı.
Anahtar Parti yüzde 3,8 destek aldı.
TİP’in oy oranı yüzde 1,3, BBP’nin ise yüzde 0,6 olarak kaydedildi.
Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 1,2 oldu.