Kemiklerin gizli kahramanları: Kalsiyum deposu 10 güçlü besin

3. Yoğurt

Yoğurt, yalnızca kalsiyum değil aynı zamanda bağırsak dostu probiyotikler açısından da değerli bir besindir. Bir bardak tam yağlı yoğurt günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabilir. Bunun yanı sıra fosfor, potasyum ve B grubu vitaminleri de içerir. Süzme yoğurt daha fazla protein sağlasa da klasik yoğurda göre biraz daha düşük kalsiyum içerir.

4. Sardalya ve Somon

Yenilebilir kılçıklarıyla birlikte tüketilen sardalya ve konserve somon, kalsiyum açısından oldukça güçlü seçeneklerdir. Bir kutu sardalya günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 35'ini karşılayabilir. Aynı zamanda yüksek kaliteli protein ve omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp, beyin ve cilt sağlığını da destekler.