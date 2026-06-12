Eski milli futbolcudan Montella'ya ağır sözler: Adalet yok, sadece 2 yıldız var

'İKİ YILDIZIMIZ VAR'

2026 FİFA Dünya Kupası'ndaki favorilerini Türkiye ve İspanya olarak sıralayan Çolak, şunları kaydetti:

"Onların kadrosu fevkalade. Onların yıldızları çok fazla. Bizde iki tane yıldız var: Biri Arda, biri Kenan. Diğerleri yıldız değil, oyunda savaşçı. Tabii savaşçı da olacak. Stratejik bir oyun futbol. Kim daha iyi kendini organize ediyor, kim daha iyi kendini mutlu, hazır hissediyorsa kazanan mutlaka o olacaktır. Sahaya çıkmadan önceki fiziki durum, moral motivasyon, ikili ilişkiler, düşünceler, futbolcuların birbirini sevmesi, saygı duyması bunlar çok önemli, çok değerli. Bunları çok iyi yapan şampiyon olur diye düşünüyorum."