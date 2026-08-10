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Kaynak: AA

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix, ağustos ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında eksi 3,1 seviyesinde bulunan endeks, ağustosta 4 puan artarak 0,9 seviyesine çıktı. Böylece endeks üst üste 4 aydır yükseliş göstererek şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Piyasa beklentileri, yatırımcı güven endeksinin ağustos ayında eksi 0,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan verinin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti.

TOPARLANMA MEVCUT KOŞULLARDAN GELDİ

Endeksteki yükselişte, yatırımcıların mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerindeki iyileşme etkili oldu.

Mevcut Durum Endeksi, eksi 14,8 puandan eksi 8 puana yükselerek Şubat 2026’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

GELECEK BEKLENTİLERİ DE ARTTI

Yatırımcıların önümüzdeki 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de yükselişini sürdürdü. Endeks, 9,3 seviyesinden 10,3 seviyesine çıkarak pozitif görünümünü güçlendirdi.