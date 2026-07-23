Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz 2026’da yüzde 2,2 artarak 89,8 seviyesine çıktı.
Endeks, Haziran ayında 87,9 olarak kaydedilmişti.
ALT KALEMLERDE GENEL ARTIŞ GÖRÜLDÜ
Tüketici güven endeksinin alt bileşenlerinde de yükseliş dikkat çekti:
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: 72,3’ten 74,5’e yükseldi (yüzde 3,0 artış)
Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi: 89,5’ten 91,4’e çıktı (yüzde 2,0 artış)
Gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi: 83,9’dan 88,3’e yükseldi (yüzde 5,2 artış)
Buna karşılık, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: 105,9’dan 105,1’e gerileyerek yüzde 0,8 düşüş gösterdi.
ENDEKS HALA KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA
Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor.
100’ün üzeri: İyimser tüketici güveni
100’ün altı: Kötümser tüketici güveni
Temmuz ayında endeksin 89,8 seviyesinde kalması, tüketici güveninde artışa rağmen kötümser görünümün sürdüğünü ortaya koydu.
BİR SONRAKİ VERİ TARİHİ AÇIKLANDI
TÜİK, tüketici güven endeksine ilişkin bir sonraki bülteni 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımlayacak.
EKONOMİK BEKLENTİLERDE TOPARLANMA SİNYALİ
Veriler, özellikle gelecek 12 aya ilişkin ekonomik beklentilerde iyileşme olduğunu gösterirken, tüketicilerin harcama eğiliminde temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.