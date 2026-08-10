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Kaynak: AA

Havalimanının işletmecisi SAC tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Etna’dan çıkan külün havalimanı çevresindeki hava sahasına ulaşmasının ardından geliş seferlerinin yerel saatle 15.00’e kadar durdurulduğu belirtildi.

Kül bulutunun oluşturduğu durumun Katanya Havalimanı’ndaki operasyonlarda ciddi aksamalara yol açtığı aktarılan açıklamada, yolcuların havalimanına hareket etmeden önce uçuş bilgilerini ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri istendi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe ulaşan Etna, kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor.