Sakarya'nın ulaşım geleceği için kritik öneme sahip olan raylı sistem projesinde takvim netleşti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için yapım ihalesinin 24 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin uzun süredir gündeminde olan raylı sistem hattı için somut adımı atıyor. Proje kapsamında sadece tramvay hattı inşa edilmeyecek; aynı zamanda trafik akışını rahatlatmak amacıyla şehrin iki kritik noktası olan Mithatpaşa ve Tunatan kavşaklarında köprülü ve farklı seviyeli sistemlerle revizyona gidilecek.

İhale ilanında yer alan detaylara göre;

19 tramvay durağı, 2 köprü, 11 hat, depo trafo merkezi ve idari binalar, Mithatpaşa ve Tunatan kavşakları ile tüm altyapı, drenaj, aydınlatma ve peyzaj işleri, Elektromekanik sistemlerin temini, montaj ve işletmeye alınması, hizmetleri yer alıyor. Hattın yapımında ayrıca gerekli zemin araştırmaları, tasarım revizyonları ve iş başında eğitim hizmetleri de sağlanacak.

TUNATAN KAVŞAĞI YENİDEN TASARLANIYOR

Tramvay hattı entegrasyonuyla birlikte Tunatan Kavşağı, "farklı seviyeli kavşak" modeline dönüştürülecek. Yapılacak düzenleme ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Medeniyet Bulvarı, 2. Cadde ve 9. Cadde arasında kesintisiz transit geçiş sağlanacak. Bölgedeki trafik ışığı bekleme sürelerinin minimize edilmesi hedefleniyor.

MİTHATPAŞA’DA HEMZEMİN GEÇİT DÖNEMİ KAPANIYOR

Mithatpaşa Kavşağı’nda ise demiryolu hattı nedeniyle yaşanan aksamaların önüne geçmek için köprülü sistem devreye alınıyor. Çark Deresi üzerine inşa edilecek yeni köprü ile trafik doğrudan Maltepe Kavşağı’na bağlanacak. Milli Egemenlik Caddesi’nden gelen araçlar ise "akıllı dağılım" kollarıyla diğer güzergahlara yönlendirilecek.