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Kaynak: Haber Merkezi

Afganistan, İran, Pakistan, Hindistan ve Kanada hattında faaliyet gösteren uluslararası uyuşturucu ağının önemli isimlerinden olduğu belirtilen Navpreet Singh'in firarı Türkiye'de sona erdi.

Sabah'ın haberine göre, genç yaşta cezaevine giren Singh, burada tanıştığı uluslararası kartel üyeleriyle bağlantı kurdu. Zaman içinde faaliyetlerini genişleten Singh'in Afganistan'dan Kanada'ya uzanan büyük bir uyuşturucu ağı oluşturduğu belirtildi.

ESTETİK AMELİYATLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

2020 yılında cezaevinden çıktıktan sonra polisin takibinden kaçmak isteyen Singh'in sahte belgeler kullanarak Avrupa'ya geçtiği aktarıldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'a yerleşen Singh'in burada estetik operasyonlar geçirerek yüzünü değiştirdiği ve “Navab Virk” ismini kullandığı belirtildi. Singh'in şifreli haberleşme sistemleri üzerinden uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmeye devam ettiği öne sürüldü.

Hint emniyet birimlerinin soruşturmayı genişletmesiyle şebekeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Hücre evlerine gerçekleştirilen baskınlarda 236 kilogram eroin ile uyuşturucu çoğaltmada kullanıldığı belirtilen 100 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonların devamında şebekenin üst düzey isimlerinin de yakalandığı belirtildi.

AMCAOĞLUNUN İFADESİYLE DEŞİFRE OLDU

Şebekenin operasyon yöneticilerinden olduğu belirtilen ve “Harry” lakabıyla bilinen Prabhdeep Singh, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak ülkesine iade edildi.

Prabhdeep Singh'in sorgusunda, uyuşturucu ağının arkasındaki asıl ismin amcaoğlu Navpreet Singh olduğunu ve Singh'in Portekiz'de sahte kimlikle yaşadığını söylediği aktarıldı.

MİT TÜRKİYE'DE İZİNİ BULDU

Kimliğinin ortaya çıktığını anlayınca Portekiz'den ayrıldığı belirtilen Navpreet Singh'in sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı öne sürüldü.

Türkiye'ye geldikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibine giren Singh, MİT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Uluslararası uyuşturucu ağının kilit isimlerinden olduğu belirtilen Singh, sınır dışı edilerek Hindistan yetkililerine teslim edildi.