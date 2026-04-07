Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüphelilerin define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı öğrenildi. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1adet jeneratör, 1 adet akü, 1 adet hilti, 1 adet pointer, 7 adet el yapımı patlayıcı madde ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.