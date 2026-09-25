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Kaynak: İHA

Kaza, sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, genç bir erkeğin kullandığı elektrikli bisiklet, plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından bisiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne olay yerinde müdahalede bulundu.

Öte yandan polis ekiplerinin kazaya karıştıktan sonra bölgeden ayrılan otomobil ile sürücüsünün tespit edilmesine yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.