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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Eskil ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Aksaray 8. Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. İlçedeki 5 lise ve 4 ortaokuldan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fuarda farklı yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi, yazarlarla tanışma ve okuma kültürlerini geliştirme fırsatı buldu.

ESKİL’DEN KİTAP FUARINA GENİŞ KATILIM

Aksaray’da düzenlenen 8. Kitap Fuarı, kentin yanı sıra ilçelerden gelen öğrencilerin de yoğun ilgisine sahne oluyor. Bu kapsamda Eskil ilçesinde eğitim gören öğrenciler de öğretmenleriyle birlikte fuarın yolunu tuttu.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, ilçedeki 5 lise ve 4 ortaokuldan öğrenciler Aksaray 8. Kitap Fuarı’na katıldı.

Öğrenciler, fuar alanında farklı yayınevlerine ait stantları gezerek çok sayıda kitabı inceleme fırsatı buldu. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına yönelik eserleri yakından inceleyen öğrenciler, kitap dünyasındaki çeşitliliği görme imkânı elde etti.

ÖĞRENCİLER KİTAPLARLA BULUŞTU

Kitap fuarı ziyaretinde öğrencilerin yalnızca kitapları incelemesi değil, aynı zamanda okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitapla kurdukları bağı güçlendirmeleri hedeflendi.

Fuarda yayınevlerinin stantlarını gezen öğrenciler; edebiyat, tarih, kültür, bilim ve farklı ilgi alanlarına yönelik eserleri yakından tanıdı.

Öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen ziyaret sayesinde öğrenciler, okul ortamının dışında da kitaplarla ve kültürel etkinliklerle buluşma fırsatı yakaladı.

YAZARLARLA TANIŞMA FIRSATI

Aksaray 8. Kitap Fuarı’nın öğrenciler açısından dikkat çeken yönlerinden biri de farklı yazarlarla bir araya gelme imkânı sunması oldu.

Fuarda kitapları inceleyen öğrenciler, yazarların eserlerini tanıma ve edebiyat dünyasına ilişkin farklı deneyimler edinme fırsatı buldu.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin yalnızca okuma alışkanlıklarına değil, aynı zamanda merak duygularının gelişmesine, farklı düşünce ve bakış açılarıyla tanışmalarına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

“OKU, KEŞFET, HAYAL ET”

Eskil’den gerçekleştirilen kitap fuarı ziyaretinde öğrencilerin kitaplarla kurduğu bağın güçlendirilmesi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması ön plana çıktı.

Eğitim faaliyetlerinin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilerin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki etkinliklere katılımının artırılması hedefleniyor.

Öğrencilerin fuar alanında kitapları incelemesi, ilgi alanlarına uygun eserleri keşfetmesi ve farklı yazarlarla tanışması, etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

9 OKULDAN ÖĞRENCİLER AYNI ETKİNLİKTE BULUŞTU

Eskil ilçesinde bulunan 5 lise ve 4 ortaokulun öğrencilerinin katıldığı ziyaret, ilçedeki farklı eğitim kademelerindeki öğrencileri aynı kültürel etkinlikte buluşturdu.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, fuarın sunduğu imkânlardan yararlanırken aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan farklı bir gün geçirdi.

Kitap fuarlarının öğrencilerin kitap seçme, inceleme ve okuma alışkanlıklarını destekleyen önemli kültürel etkinlikler arasında yer aldığı belirtilirken, Eskil’den gerçekleştirilen ziyaret de bu kapsamda değerlendirildi.

EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜR

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, öğrencilerin kitapla, kültürle ve sanatla buluşmasına katkı sağlayan okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür edildi.

Öğrencilerin kitap sevgisinin güçlendirilmesi ve okuma kültürünün günlük yaşamın daha güçlü bir parçası haline gelmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin önümüzdeki süreçte de önemini koruması bekleniyor.

GELECEĞİN OKURLARI KİTAPLARLA BULUŞTU

Aksaray 8. Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Eskil ilçesindeki öğrencilerin kitap dünyasıyla buluşmasına önemli bir fırsat sundu.

Farklı yayınevlerinin eserlerini inceleyen, yazarlarla tanışan ve yeni kitaplar keşfeden öğrenciler, fuardan kültürel ve eğitsel kazanımlarla ayrıldı.

Eskil’den Aksaray’a gerçekleştirilen bu geniş katılımlı ziyaretle birlikte, çocukların ve gençlerin kitapla daha güçlü bir bağ kurması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin kültür-sanat etkinliklerine aktif katılımının desteklenmesi hedeflendi.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün etkinliğe ilişkin mesajında ise öğrencilere “Oku, keşfet, hayal et, geleceği sen yaz!” çağrısı yapıldı.