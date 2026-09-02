Gökçek Soruşturmasında ezber bozan detay: Fatih Altaylı o isimleri işaret etti

Ama daha önemlisi, savcılığın elinde hayli tekamül etmiş bir dosya var. Öyle Ağırel’in haberi sonrası başlamış bir soruşturmada iki günde elde edilecek bilgiler değil. Derinlemesine yapılmış bir araştırma. Öyle ki, bu konuda kitap yazmış Ağırel’in eksik bıraktığı noktaları tamamlayacak ya da hatırlatacak kadar konuya hakim bir savcılık araştırması yapılmış, dosya hazırlanmış.

Belli ki, Ağırel daha haberini yapmadan, haber Onlar TV’de yayınlamadan önce savcılık bu konuda çalışmasını yapmış, dosyasının önemli bölümünü hazırlamış.

Aslında şaşırtıcı da değil çünkü bu olay, yani Almanya’daki mal varlığı meselesi, Ağırel’in 2021 yılında yazdığı ve Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıklarını anlattığı Parsel Parsel kitabında da yer alıyor. Keza Mansur Yavaş’ın Gökçek hakkındaki suç duyurularında da bu konu ile ilgili iddialar mevcut.