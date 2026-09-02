Gökçek Soruşturmasında ezber bozan detay: Fatih Altaylı o isimleri işaret etti

Yani belli ki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek ile ilgili çalışmasına çok önceden başlamış. Yavaş’ın suç duyuruları ve Ağırel’in bu konuda yazdığı kitap savcılık tarafından dikkatle incelenmiş gibi görünüyor. Ağırel’in ifadesi ile ilgili yaptığı açıklama, bende bu izlenimi uyandırıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’i de aslında kamuoyu tanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul’daki ekibinin önemli bir üyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi.
Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi soruşturmasını yürüten savcılar arasındaydı ve İBB soruşturmasında da görev almıştı.
Zannederim, Melih Gökçek ile ilgili soruşturma öyle yasak savma kabilinden üstünkörü bir soruşturma gibi ilerlemeyecek.
Kim bilir belki yarın öbür gün Bülent Arınç bile “tanık” olarak savcılığa çağrılır ve parsel parsel satışlarla ilgili bildiklerini anlatması istenir; böyle bir şey olursa hiç ama hiç şaşırmayacağım. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bile kendisini şöhret yapan “sayaç yolsuzluğu” iddialarını anlatmak üzere savcılığa davet edilebilir, kim bilir!
Çekirgenin bu kez zıplayıp zıplayamayacağını hep birlikte izleyeceğiz."