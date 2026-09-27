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Kaya Çilingiroğlu, Amedspor-Beşiktaş maçının ardından hakem yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’de şampiyonluk yarışında MHK’nin belirleyici olduğunu savunan Çilingiroğlu, özellikle son haftalarda yaşanan hakem kararlarına tepki gösterdi. İfadelerinde “Türkiye'de şampiyonu MHK belirliyor, çok net ortada. Geçen haftaki Amedspor-Beşiktaş maçından sonra söylemek durumundayım” sözlerini kullandı.

"EN GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MHK"

MHK’nin Türk futbolunda çok güçlü bir konumda olduğunu dile getiren Çilingiroğlu, “Herhalde Türkiye'deki en güçlü sivil toplum örgütü MHK. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş kimse bir şey yapamıyor. İstedikleri gibi at koşturuyorlar” dedi.

"AMEDSPOR MAÇINDA OLANLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Alanyaspor maçında yaşananları “yol kazası” olarak değerlendirdiklerini belirten Çilingiroğlu, Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında yaşananların ise göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Çilingiroğlu, “Alanya maçına yol kazası dedik ama Amedspor maçında olanları görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

"MADEM HERKES ŞİKAYETÇİ, TOPLANIN DÜŞÜRÜN"

Açıklamasının devamında kulüplere çağrıda bulunan Çilingiroğlu, MHK’den şikayetçi olan kulüplerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. “Madem herkes şikayetçi, o zaman toplanın düşürün adamları, çıkarın oradan” diyen Çilingiroğlu, mevcut yapının değiştirilmesi gerektiğini savundu.