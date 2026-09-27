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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklar yüzünden düzgün forma giyemeyen Wilfried Singo'nun dönüş maçının hangisinin olduğu teknik ekip ve sağlık heyeti tarafından belirlendi.

DEVLER LİGİNDE YOK

25 yaşındaki genç futbolcu bu sezon sadece 41 dakika süre alabildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Kasımpaşa maçını kaçırması kesinken, artık Barcelona maçına da yetişemeyeceği belirlendi. Singo için yeniden Sarı-Kırmızılı formayı terletebileceği maç, ligin 8. haftasındaki Gençlerbirliği - Galatasaray eşleşmesi olarak aktarıldı.

BAŞKAN ONA ÖZEL AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk için yapılan bir imza töreninde Singo için de özel demeçte bulundu. Başkan "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.