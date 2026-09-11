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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Türk boksuna uzun yıllar sporcu ve yönetici olarak hizmet eden eski millî boksör Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ü makamında ziyaret etti.

Genç, başarılarla dolu spor kariyerini ve yıllar sonra ringe dönüş hikâyesini konu alan “Son Raunt” belgesel filminin gala davetiyesini Bakan Yardımcısı Ersöz'e takdim etti.

Bakanlıkta "Son Raunt" HeyecanıDuygusal ve ilham verici bir geri dönüş hikâyesini beyaz perdeye aktaran "Son Raunt" belgeseli için geri sayım başladı.

Projenin mimarı Mustafa Genç, Ankara'da gerçekleştirdiği kurumsal ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede Genç, spor hayatının dönüm noktalarını ve belgeselin hazırlık sürecini Ersöz ile paylaştı.

"TERİN VARSA, UMUDUN DA VAR"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Genç, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten büyük onur duyduğunu belirterek şunları söyledi:"Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ü makamında ziyaret ederek, 'Son Raunt' belgesel filmimizin gala gösterimine davetimizi ilettik.

Spor hayatımın önemli bir bölümünü ve yıllar sonra yeniden ringe dönüş hikâyemi konu alan bu belgeseli kendileriyle paylaşmak bizim için ayrıca anlamlıydı. İlgileri, samimi sohbetleri ve nazik ev sahiplikleri için Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. 'Terin varsa, umudun da var' diyerek çıktığımız bu yolda heyecanımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum.

"SPOR CAMİASI GALADA BULUŞACAK"

Son Raunt" belgeseli, sadece bir sporcunun başarılarını değil, aynı zamanda azmin, fedakarlığın ve pes etmeme ruhunun ringdeki yansımasını anlatıyor. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan büyük gala gösterimine spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor.