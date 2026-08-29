Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser nedeniyle özel hastanede tedavi gören Yıldız, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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VEFAT HABERİNİ MHP ALANYA İLÇE BAŞKANI DUYURDU

Hüseyin Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu.

Türkdoğan, yaptığı açıklamada Yıldız’ın 23. Dönem milletvekili olduğunu belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

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CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.