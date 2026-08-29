Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser nedeniyle özel hastanede tedavi gören Yıldız, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
VEFAT HABERİNİ MHP ALANYA İLÇE BAŞKANI DUYURDU
Hüseyin Yıldız’ın vefat haberini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu.
Türkdoğan, yaptığı açıklamada Yıldız’ın 23. Dönem milletvekili olduğunu belirterek başsağlığı dileklerini iletti.
CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Hüseyin Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.