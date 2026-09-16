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Kaynak: Haber Merkezi

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi ile Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin Lahey’de tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Thaçi ve diğer UÇK komutanları, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından suçlu bulundu. Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova’nın başkenti Priştine ve diğer şehirlerin meydanlarını dolduran binlerce kişi, UÇK komutanları Thaçi ile Krasniqi, Veseli ve Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşmasını kurulan ekranlardan izledi. Davada kararın açıklanmasıyla kalabalık büyük üzüntü yaşadı.

SAVCILIK 45’ER YIL HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

Savcılık, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları hakkında 45'er sene hapis cezası istemişti. Öte yandan, Thaçi'nin tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci dava süreci de devam ediyor.

KOSOVA ÖZEL ODALARI VE ÖZEL SAVCILIĞI

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de kuruldu fakat Kosova yasalarına göre faaliyetini devam ettiriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği iddia edilen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 senesinin başından beri UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023 yılından beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020 yılında onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları iddia edilirken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri ifade edilmişti.

KOSOVA SAVAŞI VE BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

1998-1999 döneminde meydana gelen, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı senelerde Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinden sonra UÇK feshedildi ve komutan ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti fakat Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.