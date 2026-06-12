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Kaynak: AA

NATO, Kosova genelindeki güvenlik şartlarının son dönemde olumlu yönde gelişmesi gerekçesiyle Kosova Barış Gücünün (KFOR) mevcut askeri personel sayısında ve bölgedeki konuşlanma düzeninde aşamalı bir optimizasyon sürecinin başlatılacağını ilan etti.

İttifak tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, Kosova sınırları içindeki güvenlik ortamının son yıllarda istikrarlı bir iyileşme trendine girdiği aktarıldı. Bu olumlu gelişmelere bağlı olarak, bölgede iki yılı aşkın bir süredir uygulanan yedek kuvvet rotasyonlarının ocak ayı itibarıyla tamamen sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sahadaki emniyet ortamının genel hatlarıyla durağan yapısını koruduğuna değinilen açıklamada, NATO’nun önümüzdeki bir yıllık periyotta KFOR’un mevcut askeri mevcudiyetini ve yerleşim planını kademeli biçimde yeniden düzenleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, KFOR misyonunun göreve başladığı 1999 senesinden bu yana bölgede değişen risk ve güvenlik şartlarına uyum sağlamak maksadıyla periyodik olarak yeniden yapılandırıldığı ifade edildi. 2023 yılında bölgede baş gösteren gerilimler ve özellikle Kosova'nın kuzey kesiminde yer alan, Sırp nüfusun yoğunlukta yaşadığı Zveçan bölgesinde KFOR unsurlarına düzenlenen saldırıların ardından, barış gücünün son on yılın en büyük tahkimat sürecini geçirdiği ve o dönem yaklaşık 1000 ek askerin bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.

Mevcut şartların daha korunaklı ve istikrarlı hale gelmesiyle birlikte KFOR'un operasyonel görevlerini başarıyla sürdürebileceği kaydedildi. Barış gücü misyonunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı uyarınca kendisine verilen yetki sınırları çerçevesinde, bölgedeki tüm topluluklar adına emniyetli bir ortam tesis etmeye ve serbest dolaşım özgürlüğünü korumaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

"BATI BALKANLAR STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR"

Resmi açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) ABD Hava Kuvvetleri Generali Alexus G. Grynkewich, hem Kuzey Atlantik İttifakı'nın hem de KFOR'un Kosova'nın huzur ve istikrarına yönelik kararlılığının sürdüğünü beyan etti.

Komutan Grynkewich, sürece ilişkin şu tahlilde bulundu:

“Bu bağlılık sayesinde Kosova’daki güvenlik kurumlarının kapasitesi arttı ve istikrar güçlendi. Mevcut koşullar KFOR’un büyüklüğü ve konuşlanmasının daha da optimize edilmesi için fırsat sunuyor."

Batı Balkanlar coğrafyasının NATO stratejileri doğrultusunda hayati bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Grynkewich, İttifak'ın bölgede herhangi bir güvenlik zafiyeti ya da boşluğu oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğinin altını çizdi.

SÜREÇ SAHADAKİ DURUMA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Yapılan resmi bilgilendirmede, personel sayısındaki azaltım hamlelerinin ülkelerin planlı rotasyon ve geri çekilme takvimleri doğrultusunda, önümüzdeki yıl boyunca aşamalı bir takvimle icra edileceği bildirildi. Sahadaki güvenlik dinamiklerinde olumsuz bir değişim yaşanması durumunda ise yürütülen bu optimizasyon sürecinin gerektiğinde tersine çevrilebileceği ve askeri gücün yeniden artırılabileceği not düşüldü.

NATO ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine diyalog mekanizmasına tam destek vermeye devam ettiğini yineleyerek, ilgili tarafları henüz çözüme kavuşturulmamış sorunların ortadan kaldırılması adına yapıcı bir tutumla müzakere masasında kalmaya davet etti.