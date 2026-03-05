Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiğine ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan özel açıklama: Ahmedinejad'ın sağlık durumu iyi ve bu öğleden sonra Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret ettiİçişleri Bakanlığı'ndan özel açıklama: Ahmedinejad'ın sağlık durumu iyi ve bu öğleden sonra Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret ettiDünya

Eski İran Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri, Türk basınına yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ahmedinejad’ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran basınında yer alan haberlerde, Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiği iddia edilmişti.