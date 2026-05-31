2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takımımız yarın Kuzey Makedonya'yı Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak.

Hazırlık maçı öncesi Kadıköy'de son çalışmalarını gerçekleştiren Kuzey Makedonya'da sportif direktör Goran Pandev basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'KUZEY MAKEDONYA OLARAK HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'

Türkiye’nin Montella’nın gelişiyle bir ivme kazandığını ve Makedonya olarak Dünya Kupası’nda Türkiye’yi destekleyeceklerini belirten Pandev, “Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye, Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız” ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'DA ÇOK DEĞERLİ GÜNLERİM GEÇTİ'

2014-15 sezonunda forma giydiği Galatasaray’da güzel günlerinin geçtiğini hatırlatan Pandev, “Galatasaray'da çok değerli günlerim geçti. Ligde şampiyonluk kupasını getirdik. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz” diye konuştu.