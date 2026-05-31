Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, Salı günü pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatında 7,25 TL'lik bir indirim öngörülüyor.
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu
Brent petrol fiyatları ve uluslararası ürün piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hem benzin hem de motorin fiyatlarında çifte indirim bekleniyor. Tarih belli oldu.
Bu dev indirimin tamamının tüketiciye yansıması beklenirken, indirim sonrasında bazı büyükşehirlerde motorin fiyatı uzun süre sonra yeniden 60 liranın altına düşmüş olacak.
Beklenen indirimin ardından yeni motorin fiyatları şu şekilde olacak:
İstanbul (Avrupa): 67,05 TL'den 59,80 TL'ye
İstanbul (Anadolu): 66,91 TL'den 59,66 TL'ye
Ankara: 68,16 TL'den 60,91 TL'ye
İzmir: 68,43 TL'den 61,18 TL'ye
BENZİNDE DE POMPA FİYATLARI DEĞİŞİYOR
Benzin fiyatlarında yapılan hesaplamalarda toplamda 5,50 TL'lik bir indirim formülü masada yer alırken, bu tutarın 1,38 TL'lik kısmının Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İndirim sonrası benzinin yeni litre fiyatı tahminleri:
İstanbul (Avrupa): 64,32 TL'den 62,94 TL'ye
İstanbul (Anadolu): 64,18 TL'den 62,80 TL'ye
Ankara: 65,29 TL'den 63,91 TL'ye
İzmir: 65,57 TL'den 64,19 TL'ye gerileyecek.
Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen fiyat değişiklikleri, rafineri çıkış değerlerine göre iller, ilçeler ve bayiler arasında ufak çaplı farklılıklar gösterebilir.