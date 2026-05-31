Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu

Brent petrol fiyatları ve uluslararası ürün piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hem benzin hem de motorin fiyatlarında çifte indirim bekleniyor. Tarih belli oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 1

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, Salı günü pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatında 7,25 TL'lik bir indirim öngörülüyor.

1 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 2

Bu dev indirimin tamamının tüketiciye yansıması beklenirken, indirim sonrasında bazı büyükşehirlerde motorin fiyatı uzun süre sonra yeniden 60 liranın altına düşmüş olacak.

2 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 3

Beklenen indirimin ardından yeni motorin fiyatları şu şekilde olacak:

3 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 4

İstanbul (Avrupa): 67,05 TL'den 59,80 TL'ye

4 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 5

İstanbul (Anadolu): 66,91 TL'den 59,66 TL'ye

5 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 6

Ankara: 68,16 TL'den 60,91 TL'ye

6 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 7

İzmir: 68,43 TL'den 61,18 TL'ye

7 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 8

BENZİNDE DE POMPA FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Benzin fiyatlarında yapılan hesaplamalarda toplamda 5,50 TL'lik bir indirim formülü masada yer alırken, bu tutarın 1,38 TL'lik kısmının Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

8 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 9

İndirim sonrası benzinin yeni litre fiyatı tahminleri:

9 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 10

İstanbul (Avrupa): 64,32 TL'den 62,94 TL'ye

10 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 11

İstanbul (Anadolu): 64,18 TL'den 62,80 TL'ye

11 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 12

Ankara: 65,29 TL'den 63,91 TL'ye

12 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 13

İzmir: 65,57 TL'den 64,19 TL'ye gerileyecek.

13 14
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; tarih belli oldu - Resim: 14

Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen fiyat değişiklikleri, rafineri çıkış değerlerine göre iller, ilçeler ve bayiler arasında ufak çaplı farklılıklar gösterebilir.

14 14
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro