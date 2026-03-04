Bursa'da halı sahada maç yaparken fenalaşan 51 yaşındaki eski futbolcu Hakan Erken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı. Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiği tespit edildi.