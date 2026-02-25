Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, ramazan ayında oruç tutmayı düşünen kalp hastalarının durumunun hastalığın türüne ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuyumcu, düzenli takip altında olup tedavisi stabil olan bazı hastaların hekim denetiminde oruç tutabileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Kuyumcu, "Son dönemde kalp krizi geçirmiş, ileri derecede kalp yetmezliği olan, tansiyonu dengelenmemiş, ağır ritim bozukluğu bulunan ya da yakın zamanda stent veya bypass operasyonu geçirmiş kişilerde oruç tutmak tehlike yaratabilir. Ramazan'da ilaç saatlerinin yeniden ayarlanması zorunludur. Özellikle tansiyon düşürücüler, diüretikler ve kan sulandırıcıların mutlaka doktor gözetiminde düzenlenmesi gerekir." uyarısında bulundu.

Sahuru atlamanın risk oluşturduğunu vurgulayan uzman, "Uzun süren açlık ve susuzluk tansiyon düşüklüğü ile yorgunluğa neden olabilir. Sahurda protein ağırlıklı, az tuzlu ve uzun süre tok tutan gıdalar seçilmeli, iftar ile sahur arasında yeterince su içilmelidir." önerisinde bulundu.

İftarda hızlı ve fazla yemek yemenin kalp için zararlı olduğunu ifade eden Kuyumcu, "İftara hafif yiyeceklerle başlanmalı, yağ oranı yüksek ve aşırı tuzlu besinlerden uzak durulmalı, yemekler ağır ağır yenmeli ve porsiyonlar küçük tutulmalıdır. Oruç esnasında göğüs ağrısı, belirgin nefes darlığı, baygınlık hissi, yoğun çarpıntı ya da baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkarsa oruç derhal bozulmalı ve en kısa sürede sağlık kurumuna gidilmelidir." dedi.