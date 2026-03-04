Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan maçın hakemi Kadir Sağlam.



BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Rashica, Orkun, Olaitan, Oh.

Çaykur Rizespor : Erdem, Taha, Attila, Emir, Furkan, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Augosto, Zeqiri, Pierrot.

BEŞİKTAŞ 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR (CANLI ANLATIM)

1' Kadir Sağlam'ın düdüğüyle maça Çaykur Rizespor başladı.

AGBADOU TOPU KORNERE GÖNDERDİ

3' Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe vuruşunda Agbadou topu kornere gönderdi.

DJALO TOPU UZAKLAŞTIRDI

11' Çaykur Rizespor’da Taha Şahin’in sağ kanattan yaptığı ortada topu Djaló uzaklaştırdı.

ORKUN'UN ŞUTUNU RİZESPOR SAVUNMASI KARŞILADI

15' Orkun Kökçü, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti; savunmaya çarpan top kornere çıktı.

OLAITAN UZAKLARDAN VURDU

19' Beşiktaş'ta Olaitan, uzaklardan kaleyi yokladı; top farklı şekilde auta çıktı.

SALİH'İN ATTIĞI GOL OFSAYTA TAKILDI

23' Çaykur Rizespor ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan, topu ağlara gönderdi; ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

🚀 MURILLO'DAN GÜDÜMLÜ FÜZE!



🦅 Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Murillo'nun harika golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/QUXshw0Cvk — A Spor (@aspor) March 4, 2026

MURILLO HARİKA BİR GOL ATTI!

27' Beşiktaş'ta Murillo harika bir gole imza attı! Topu kendi yarı sahasından taşıyan Panamalı yıldız, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı. Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

ZEQIRI UZAKLARDAN YOKLADI

36' Çaykur Rizespor, Zeqiri ile uzaktan kaleyi yokladı; ancak top farklı şekilde auta çıktı.

SALİH UÇAN TAKIMINI 2-0 ÖNE GEÇİRDİ

38' Milot Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi.