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Trendyol 1. Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Antalyaspor, kadrosunu Ömer Faruk Beyaz ile güçlendirdi.

İlk üç haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki on numaranın transferini açıkladı.

EROKSPOR'DAN ANTALYASPOR'A

Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir'den Esenler Erokspor'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'DEN ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşta gösterdiği performansla Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmişti.

Sarı-lacivertlilerin U17 ve U19 takımlarının ardından A takıma kadar yükselen orta saha oyuncusu, 2021 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a bedelsiz transfer olmuştu.