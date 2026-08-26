Trendyol 1. Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Antalyaspor, kadrosunu Ömer Faruk Beyaz ile güçlendirdi.

İlk üç haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki on numaranın transferini açıkladı.

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EROKSPOR'DAN ANTALYASPOR'A

Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir'den Esenler Erokspor'a transfer olmuştu.

Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz 1. Lig ekibine imza attı - Resim : 2

FENERBAHÇE'DEN ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşta gösterdiği performansla Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmişti.

Sarı-lacivertlilerin U17 ve U19 takımlarının ardından A takıma kadar yükselen orta saha oyuncusu, 2021 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a bedelsiz transfer olmuştu.