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Kaynak: Haber Merkezi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, eski Fenerbahçeli Dusan Tadic’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

37 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu, Hollanda ekibiyle 2028 yazına kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Tadic, Al-Wahda’daki döneminin ardından üç yıl sonra yeniden Hollanda’ya döndü.

ÜÇ YIL SONRA HOLLANDA’YA DÖNDÜ

2023 yazında Ajax’tan Fenerbahçe’ye transfer olan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayı iki sezon giydikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle 2025 yılında Al-Wahda’ya transfer olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, NEC Nijmegen’in sportif gelişimi, teknik direktör Dick Schreuder’in oyun anlayışı ve Avrupa kupalarında mücadele etme hedefinin Tadic’in transfer kararında etkili olduğu belirtildi. Kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olmayı hedefleyen Sırp futbolcuya bu alanda da gelişim imkânı sunulacağı ifade edildi.

AJAX VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kariyerinin en başarılı dönemini Ajax’ta geçiren Dusan Tadic, Amsterdam ekibinde çıktığı 241 maçta 105 gol ve 112 asist üretti.

Fenerbahçe formasıyla ise 109 karşılaşmada 29 gol ve 35 asist kaydeden deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin son yıllardaki önemli isimlerinden biri olmuştu.

NEC Nijmegen, geçtiğimiz hafta Emre Mor’u da kadrosuna katmıştı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da kariyerinde NEC Nijmegen’de görev yapmıştı.