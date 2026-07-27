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Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki İspanyol forvet Gonzalo Garcia’yı radarına aldı.

AZİZ YILDIRIM VE JOSE MOURİNHO DİYALOĞU TRANSFERDE KİLİT ROL OYNUYOR

Saha içindeki hareketliliği, ön alan baskısı ve fırsatçı golcülüğüyle teknik heyetin tam notunu alan genç yıldız için yönetim resmi adımları atmaya başladı. Takvim’in haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle, aracı bir menajer vasıtasıyla dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile temas kuruldu.

İspanyol deviyle güçlü bağları bulunan Jose Mourinho'nun, görüşmede "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm" şeklinde mesaj ilettiği iddia edildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da Real Madrid kulübüyle kurduğu iyi diyaloglar ve Portekizli çalıştırıcının bu tutumu, Fenerbahçe’nin dev transferdeki en büyük kozları arasında gösteriliyor.

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

+4 kuralına da uygun şartlara sahip olan 22 yaşındaki golcü için sarı-lacivertli yönetim, kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren resmi sözlü teklifini İspanyol temsilcisine iletti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan ve Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Garcia için La Liga ekiplerinin de ciddi ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKLEMEYE GEÇTİ

Kariyerinde çıktığı toplam 140 maçta 49 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Gonzalo Garcia, geçtiğimiz sezon İspanyol deviyle 30'u La Liga'da olmak üzere toplam 39 karşılaşmada süre alıp 8 gol, 3 asist kaydetti.

Transfer hamlesini yapan Fenerbahçe, hem genç yıldızın Türkiye seçeneğine vereceği nihai kararı hem de Real Madrid’in masadaki teklife sunacağı son yanıtı beklemeye başladı. Genç golcünün ikna edilmesi halinde bu dev transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek değerlendiriliyor.