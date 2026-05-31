Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelinin cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı siyah çelenk gönderdiği ve sosyal medyada silah görseli paylaştığı ortaya çıktı. Savcılık, şüphelinin "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE SİYAH ÇELENK DETAYI

21 Şubat'ta D-100 kara yolu Edirne istikametindeki bir otobüs durağında meydana gelen olayın ardından kaçan ve kolluk kuvvetlerince tarlada yakalanan Serkan Ürkmez’in telefon ve sosyal medya incelemeleri fezlekede geniş yer buldu. Kumar ve alkol problemi nedeniyle eşiyle sorunlar yaşadığı ve bir süredir evde kalmadığı belirtilen şüphelinin, cinayetten önce şu hazırlıkları yaptığı tespit edildi:

Mesajlaşma uygulamasındaki profilinde siyah çelenkli bir durum paylaşımı yaptığı, sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşarak, "26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?" notunu düştüğü, olayda kullandığı silahın fotoğrafını, "Birazdan her şey son bulacak" yazarak sosyal medyada paylaştığı, eşinin iş yerine üzerinde "Ben seni ölümsüz sevdim - Serkan" yazılı büyük boy bir çelenk gönderdiği belirlendi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunda, talihsiz kadının vücudundaki mermi girişinin "bitişik atış" mesafesinden gerçekleştiği rapor edildi.

ZANLININ SAVUNMASI: KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM

Şüpheli Serkan Ürkmez ise fezlekede yer alan ifadesinde hakkındaki planlı cinayet iddialarını reddetti. Eşiyle aralarındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savunan Ürkmez, olay günü alkollü olduğunu, amacının eşini öldürmek değil çocuklarını görmek olduğunu iddia etti. Durakta karşılaştığı eşine sarılmaya çalıştığını öne süren zanlı, "Ne olduğunu anlamadan silah ateş aldı, eşimi değil kendimi öldürmek istiyordum, üzgünüm" dedi. Ürkmez, gönderdiği çelengi ve "son bulacak" paylaşımlarını da kendi intihar planı için hazırladığını ileri sürdü.

SAVCILIK "ANİ DEĞİL, TASARLAYARAK" DEDİ

Zanlının savunmasının aksine savcılık, olayın ani gelişen bir refleks olmadığını vurguladı. Fezlekede şu değerlendirmelere yer verildi:

"Olayın öncesi ve meydana geliş şekli değerlendirildiğinde, öldürme eyleminin ani şekilde gerçekleştiğini kabul etmenin mümkün olmadığı, olayın bir bütün halinde planlı şekilde öldürme niyeti ve saikini ortaya koyduğu ve şüphelinin eyleminin tasarlayarak planlı şekilde olduğu anlaşılmıştır."

Zanlının barışma teklifini kabul etmeyen eşine husumet beslediği, öldürme kararı alarak silah temin ettiği ve eşini motosikletle takip ederek eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE HAPİS CEZASI İSTEMİ

Hazırlanan fezlekede, şüpheli Serkan Ürkmez hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı fezlekeyi dava açılması talebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.