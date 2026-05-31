30 yaşındaki Türkan Biçer’in öldüğü geceye ilişkin, apartman güvenlik kamerası kayıtlarında, Biçer ile tutuklanan nişanlısı arasındaki tartışma ve olay sonrasındaki ilk anlar yer aldı.

7. KATTAN ÇIPLAK HALDE DÜŞMÜŞTÜ

Olay, 25 Mart’ta Yenimahalle'de meydana geldi. Türkan Biçer (30), nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte ikamet ettiği dairenin 7. katındaki balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadının cansız bedeni, üzerinde kıyafet olmaksızın bulunarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturması devam eden olayla ilgili Biçer ailesi, davanın "Kasten Öldürme" suçundan görülmesini talep ederek genç kadının nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLAR KAMERADA

Soruşturma süreci devam ederken, Türkan Biçer ile nişanlısı F.Ö.’nün olay gecesi yaşadıklarına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarda; Biçer ve F.Ö. arasında yaşanan tartışma, daire içindeki hareketlilik ve F.Ö.’nün olayın hemen ardından elindeki çarşafla balkondan düşen nişanlısının yanına gittiği anlar anbean kayıtlara yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Öte yandan yetkililer sık sık kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için caydırıcı cezalar verilmesini isteyerek, seslenmeye devam ediyor.