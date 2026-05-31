TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen fenomen yarışma programı Survivor 2026, Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu şartlarında aylardır süren amansız mücadelenin ardından büyük finale doğru hız kazandı.
Survivor'da büyük viraj: İlk finalist belli oldu
Dominik'te aylar süren zorlu maraton sona yaklaşırken Survivor'da heyecan doruğa çıktı. Takım etaplarının ardından bireysel mücadeleye geçilen kritik haftada bir yarışmacı adaya veda ederken, bir diğer isim gösterdiği performansla tarihi bir başarıya imza attı.Derleyen: Haber Merkezi
Takım oyunlarının tamamen geride kaldığı ve adada dengelerin tamamen değiştiği bu kritik dönemde, yarışmacılar artık sadece doğayla değil, kendi psikolojik sınırlarıyla da savaşıyor.
Dostlukların yerini saf rekabete bıraktığı bireysel etapta, hafta sonu hem bir veda hem de tarihi bir başarı yaşandı.
KRİTİK DÜELLODA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Gerçekleşen eleme düellosu, izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın eleme potasında yer alan güçlü isimler Nagihan, Can Berkay, Murat ve Sercan adada kalma mücadelesi için parkura çıktı.
Nefes kesen düello eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:
Nagihan - Can
Murat - Sercan
Kritik eşleşmelerin ardından adada kalma savaşında performanslar havada uçuştu. Gecenin sonunda Murat ile karşı karşıya gelen Can Berkay, rakibine mağlup olarak Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.
BİREYSEL SEMBOL YARIŞINDA BÜYÜK KAPIŞMA: SON 6'YA KALAN İLK İSİM KİM OLDU?
Eleme dalgasının hemen ardından, 30 Mayıs Cumartesi akşamı Survivor parkurlarında adeta bir güç gösterisi yaşandı.
Çeyrek final öncesindeki en kritik viraj olan bireysel sembol oyunu, yarışmacıların hız, denge, konsantrasyon ve kusursuz atış becerilerini en üst düzeyde test etti. Yarışmacılar, finale giden yolda devasa bir avantaj sağlayacak sembolü kazanabilmek için zamana karşı yarıştı.
Kendi aralarında kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan;
Kadınlar kategorisinde zirveye çıkan isim Nefise oldu.
Erkekler grubunda ise parkurun galibi Mert Nobre oldu.
FİNAL KOLTUĞU İÇİN DEV EŞLEŞME
Gecenin sonunda kadınlar ve erkekler kategorisinin birincileri olan Nefise ve Mert Nobre, sembolün sahibi olabilmek için dev final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Parkurda sınırları zorlayan, hırs ve performansın zirve yaptığı bu amansız mücadelenin kazananı Mert Nobre oldu.
Rakibini alt ederek bireysel sembolü göğüsleyen Mert Nobre, adını altın harflerle yazdırarak Survivor 2026'da son 6'ya kalmayı başaran ilk yarışmacı olma hakkını kazandı ve büyük final yolunda dev bir avantaj elde etti.