Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan John Kerry, MS Now kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi. Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki ABD başkanlarından da İran'a saldırmalarını istediğini söyledi.

'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE BU SAVAŞ OLMAMALIYDI'

Kerry, “Dürüst olmak gerekirse, bu tartışmalarda eksik olan şey, bu savaşın kesinlikle ve mutlak surette meydana gelmemiş olması gerektiğidir.” ifadelerini kullandı.

'OBAMA, BİDEN VE BUSH NETANYAHU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ'

Sivil kayıplar ve küresel ekonomik risklere dikkat çeken Kerry, yeterli diplomatik girişimler olmadan hızlı hareket edilmesinin sonuçlarına işaret etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan Netanyahu ile bazı görüşmelere katıldım. Evet, saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya geldi ve saldırıları isteyerek sunum yaptı. Başkan Obama reddetti. (Eski) Başkan (Joe) Biden reddetti. (Eski) Başkan (George W.) Bush reddetti. Bunu kabul eden tek başkan Trump oldu.”

TRUMP’IN KARARI GÜVENİ ZEDELEDİ

Kerry ayrıca, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmayı amaçlayan 2015 tarihli anlaşmadan çekilmesinin Tahran yönetiminin ABD’ye duyduğu güveni sarstığını vurguladı. Bu kararın diplomatik zemine zarar verdiğini belirtti.