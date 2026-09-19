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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Adalet Bakanı’nın parti teşkilatındaki seçim çağrısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Şirin, Anayasa’nın 2017’de yürürlükten kaldırılan 114. maddesini hatırlatarak seçim dönemlerinde uygulanan eski düzenlemeye dikkat çekti.

“SEÇİMİN TARAFSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞMESİN DİYE”

Emin Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir zamanlar Anayasa, seçimlerden önce Adalet Bakanının görevden çekilmesini ve yerine bağımsız bir bakan atanmasını öngörüyordu. Sebebi de belliydi: Seçimin tarafsızlığına gölge düşmesin.”





“NEREDEN NEREYE GELDİK?”

Adalet Bakanı’nın AK Parti il teşkilatında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için çalışma çağrısı yaptığını belirten Şirin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün Adalet Bakanı, partisinin il teşkilatında Cumhurbaşkanını yeniden seçtirmek için sahada çalışma çağrısı yapıyor. Nereden nereye geldik?”

ANAYASA’NIN 114. MADDESİ NE DİYORDU?

2017’de kabul edilen anayasa değişikliğiyle yürürlükten kaldırılan 114. madde, milletvekili genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının görevlerinden çekilmesini ve yerlerine bağımsız isimlerin atanmasını öngörüyordu.











NE OLMUŞTU?



Türkiye Yüzyılı Buluşması'na katıldı. Programın ardından basın toplantısı düzenleyen Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci, 2028 seçimi, sokak çeteleriyle mücadele ve yargı reformu hakkında açıklamalarda bulundu.



Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, "2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor" diye konuştu.