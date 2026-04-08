AK Parti eski Milletvekili Emin Şirin, sosyal medya paylaşımında erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Şirin, ara seçim tartışmalarının ülkenin temel sorunlarına çözüm üretmeyeceğini belirtti.

ARA SEÇİM ELEŞTİRİSİ

Şirin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun erken genel seçim talebini “çok yerinde” bulduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim önerisini eleştirdi.

“Diyelim ki Meclis karar aldı ve CHP söz konusu 30 milletvekilliğinin tamamını kazandı. Bu sonuç Türkiye’nin hangi temel meselesini çözecek?” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE HUKUK VURGUSU

Paylaşımında, “Belediye başkanları ve çalışanlarına yönelik davalarda adil yargılanma mı sağlanacak? Ekonomide bir toparlanma mı olacak? Dış politikada bir değişiklik mi yaşanacak? Hiçbiri” sözleriyle ara seçimin etkisiz kalacağını savunan Şirin, çözümün erken genel seçim olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimler sonrası oluşan siyasi tabloya da değinen Şirin, “Momentum kazanırız denebilir. Ama o momentum zaten yerel seçimlerden sonra yakalanmıştı. Tam o noktada yapılması gereken erken genel seçim talebini zorlamaktı” değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Şirin, CHP’nin erken seçim talebini yalnızca dile getirmekle kalmaması gerektiğini belirterek, “Başta İYİ Parti olmak üzere erken seçim isteyen diğer partilerle gerçek bir eylem birliği kurulmalı” ifadelerini kullandı.

Geçmişte başlatılan erken seçim imza kampanyasının yeterli karşılık bulmadığını hatırlatan Şirin, bu sürecin geniş katılımla yeniden başlatılabileceğini savundu.

“Seçmenin erken seçim talebinin yüzde 65 seviyesinde olduğu görülüyor. Böyle bir zeminde 30-35 milyon imzaya ulaşabilecek bir kampanya siyasetin dengelerini değiştirir” dedi.

Şirin ayrıca, erken seçim yapılmaması halinde Meclis çalışmalarına katılımın sınırlandırılması ya da boykot gibi yöntemlerin de gündeme alınabileceğini belirtti.

“ÖNCE SEÇİM, SONRA DÜZENLEME”

Kritik konulara ilişkin yaklaşımını da paylaşan Şirin, “Önce seçim, sonra düzenleme” ilkesinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Ara seçim tartışmalarına yeniden değinen Şirin, “Ara seçim Türkiye’nin hangi sorununa çözüm getirecek?” sorusunu yönelterek, “İhtiyaç erken genel seçimdir” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.