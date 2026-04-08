Ara seçim uygulaması ve 2002 süreci Türkiye siyasetinde kritik bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Anayasa Profesörü Tolga Şirin’in sosyal medya paylaşımlarına göre, AK Parti’nin 2002 seçimlerindeki yükselişi ve Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili olamama sorunu, önemli bir anayasa değişikliği ile çözüldü.

ERDOĞAN’IN MİLLETVEKİLİ ENGELİ

3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti çıkmasına rağmen, Recep Tayyip Erdoğan suç sicili nedeniyle milletvekili adayı olamayınca Meclis’e giremedi.

Tolga Şirin, bu sorunun CHP’nin desteğiyle yapılan anayasa değişikliğiyle aşıldığını belirtti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirin’in aktardığına göre, Anayasa’nın 76. maddesindeki “ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından hüküm giymiş olanlar” ifadesi, “terör eylemlerine” olarak değiştirildi.

Aynı süreçte 78. maddeye eklenen fıkra ile bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de temsilcisinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden doksan günün ardından ara seçim yapılması önü açıldı.

SİİRT ÖRNEĞİ

Tolga Şirin’in aktardığı bilgilere göre, 2002’de Siirt’teki seçimlerde sandık kurullarının oluşturulmaması ve bir sandığın kırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu seçimleri iptal etti. Y

eniden yapılan seçimde CHP, AKP dışında sadece TKP ve İşçi Partisi yarıştı. Sonuçta üç milletvekilliği de AKP’ye gitti ve Erdoğan Meclis’e giriş yaptı.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Bu süreç, Erdoğan’ın milletvekili olarak TBMM’ye girmesini sağlarken, ara seçim uygulamasının Türkiye siyasetinde kalıcı bir mekanizma olarak yerleşmesine yol açtı.