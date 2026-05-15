Her ay 273 bin 196 TL milletvekili maaşı alan AKP'li milletvekili Hüseyin Altınsoy'un, eşi Serap Altınsoy'a muhtarlık aracılığıyla fakirlik belgesi düzenlettirdiği, bu davranışa mahkemeye ödenmesi gereken harçtan kurtulmak amacıyla tenezzül edildiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olay sonrası sessizliğini koruyan AKP Milletvekili Hüseyin Altınsoy, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hacı Yakışıklı’ya konuştu.

'EŞİMİN KIZ KARDEŞLERİNİN EKONOMİK DURUMU ZAYIF OLDUĞU İÇİN FAKİRLİK BELGESİ ALDIK'

Altınsoy, söz konusu iddialar hakkında, kamuoyunda bahsi geçen davanın, eşiyle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davası olduğunu, eşinin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunduklarını öne sürdü.

Hacı Yakışıklı, sosyal medya hesabından Altınsoy’un yaptığı açıklamanın tam metnini paylaştı.

Altınsoy, yaptığı açıklamanın tamamında şunları söyledi,

"Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır.

Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay ) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeple olsa da kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım.

Bu hassasiyetlerini Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de göstererek devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."