Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Meclisi Olağan Toplantısı'ndan sıonrn encümen üyeleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Atatürk Oman Çiftliği'ni (AOÇ) gezdi.

Encümen üyeleri ve belediye başkanlarıyla yapılan akşam yemeğine ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TKB üyesi belediyelerin başkanları, ABB bürokratları ile ilçe başkanları katıldı.

'YARIN KONGREMİZ YAPILACAK'

Yavaş, burada yaptığı konuşmada yarın yapılacak TKB seçimlerinde AKP'nin adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uzlaşıya gidildiğini, tek aday olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yüzde 60 civarında Belediyeler Birliği'nin şu andaki geliri büyük şehirlerden geliyor. Biz de büyükşehirler olarak hiçbir projede Tarihi Kentler Birliği'nden destek istemiyoruz, kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bu kadar bütçede yüzde 60 ağırlığımız olmasına rağmen Anadolu'nun bütün kentlerindeki, tarihi kentlerde belediye başkanlarımızın en azından projeler gerçekleştirmesinde biz de bu şekilde finans sağlamış oluyoruz.

Ayrıca birbirimizin tecrübesinden, başka türlü bu projeleri gerçekleştirmek için ne gibi finans kaynakları bulunabilir, bunları da bu toplantılarda birbirimizle paylaşmak suretiyle yol göstereceğiz. Dolayısıyla inşallah Tarihi Kentler Birliği de amacına ulaşacak. Yarın kongremiz yapılacak. Hayırlı olsun diyorum."

'UZLAŞMA KÜLTÜRÜ İÇERİSİNDE YOL ALACAĞIZ'

Memduh Büyükkılıç da şunları söyledi:

"Değerli Başkanımız burada nezaket gösterdi. Bir uzlaşma kültürü anlayışı içerisinde çalışma yapacağını ifade etti. Elbette Tarihi Kentler Birliği'nin bir misyonu var. Tabii ki bir bakıma mesleki kuruluş gibi. Siyasi bir anlamı da yok, yüklemek de bence yanlış. Hepimizin birbirimizden öğreneceği belki aday olurken, seçilirken bir siyasi partimizden aday oluruz ama sonrasında bize oy veren vermeyen hangi siyasi kanaate, hangi yaşantıya, hangi mesleğe sahip olursun o şehrin insanlarına hizmet etmeyi görev bilen bir yaklaşım sergileriz. Bunda hem fikiriz.

Öyleyse ayrılık gayrılık bize yakışmaz denildi. Doğrusu bu idi. Uzlaşma kültürü içerisinde, uzlaşacak da bir şey yok, hep beraber birbirimizden istifade edeceğiz, istişare edeceğiz, yol alacağız, tecrübemizi paylaşacağız. Zaten büyükşehirlerin paraları sizin için. Elbette ki büyükşehirler zaten ilçelerden oluşuyor. İlçelerimize hizmetler giderse ilçelerimize yatırımlar yapılırsa dolayısıyla da büyük şehirlere de yapılmış olur. Onu da böyle değerlendiriyorum.

Yarın inşallah hem birikimimizi hem deneyimimizi paylaşırız hem genel kurulumuzu huzur içinde yaparız. Sonrasında bizleri bekleyen hemşehrilerimizle bir araya gelip, onlara hizmet etmek için koşarız."

YAVAŞ TEK ADAY OLACAK

Vahap Seçer ise iktidar ve muhalefetin uzlaşıyla seçime girmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Seçer, Mansur Yavaş'ın TKB başkanlığı için tek aday olarak gösterildiğini fakat bu seçimlerdeki farkın iktidar ve muhalefetin bir uzlaşıyla seçime girmesi olduğuna vurgu yaptı. Seçer, encümenin uzlaşı kapsamında oluşacağını kaydederek bunun değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Seçer'in açıklamaları şu şekilde.

"Yarın Tarihi Kentler Birliğimizin genel kurulunu yapacağız. Mansur Başkanımız geçtiğimiz iki yıl başkanlık görevini başarıyla sürdürdü. Üç yıllık bir dönem içinde tekrar Tarihi Kentler Birliği'nin başkanlığı için aday olarak gösterildi. Yalnız şöyle bir fark var. Bu seçimlerde iktidar, muhalefet bir uzlaşıyla bu seçime girecek. Encümen bu şekilde oluşacak. Önemlidir, değerlidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu siyasal ortamda önemli bir adım atılmıştır. Özellikle bu çalışmalarda emeği geçen başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."