İstanbul Şişli’de 5 Haziran 2000’de evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıllardır faili bulunamayan dosyada, Çağla’nın öldürüldüğü ev ve çevresinde yaklaşık 8 saat süren kapsamlı keşif çalışması yapıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş’ın haberine göre soruşturmada, gözle görülemeyen ya da temizlenmiş kan izlerini ortaya çıkarmak için kullanılan “luminol” tekniği uygulandı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, yıllar geçse bile delillerin tamamen yok olmayabileceğini belirterek, “Üstünden 40 yıl geçse de ortada delil varsa suçlu bulunabilir” dedi.

2013’TE YENİ DNA BULGULARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cinayet sonrası hazırlanan ilk kriminal raporlarda tırnak altında DNA izine rastlanmadığı belirtilmişti. Ancak dosyanın yeniden incelendiği 2013 yılında, Çağla’nın sol el tırnaklarında ve şortunda bir erkeğe ait doku örneklerinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca evde üç farklı kişiye ait parmak izi ile bina girişinde kan lekesi bulunduğu kaydedildi.

Prof. Dr. Alkan, 2000 yılında DNA teknolojisinin bugünkü kadar gelişmiş olmadığını belirterek, “O dönem çok küçük, bozulmuş veya karışık biyolojik örneklerden profil çıkarmak mümkün olmayabiliyordu” ifadelerini kullandı.

Dosyada yıllar içinde 9 savcı ve yüzlerce polisin görev aldığı, iki kez özel ekip kurulduğu ancak bugüne kadar herhangi bir eşleşme sağlanamadığı belirtildi. DNA örneklerinin Interpol veri tabanına da gönderildiği ancak sonuç alınamadığı ifade edildi.

“LUMİNOL” TEMİZLENMİŞ KAN İZLERİNİ ORTAYA ÇIKARABİLİYOR

Prof. Dr. Alkan, olay yeri incelemelerinde kullanılan luminol tekniğinin faili meçhul dosyalar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Karanlık ortamda özel kimyasal püskürtülerek uygulanan yöntemin, temizlenmiş kan izlerini bile mavi-beyaz ışık halinde görünür kılabildiğini belirten Alkan, “Milyonda bir oranında kan kalmış olsa bile tespit edebilir” dedi.

Uzmanlara göre, yıllar boyunca temizlenmiş alanlarda dahi parke araları, taş yüzeyler veya araç döşemeleri gibi bölgelerde biyolojik izler kalabiliyor. Bu nedenle eski dosyaların yeni teknolojilerle yeniden incelenmesi soruşturmalarda kritik rol oynayabiliyor.