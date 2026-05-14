AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve eşi Serap Altınsoy için sıra dışı bir iddia ortaya attı.

Her ay 273 bin 196 TL milletvekili maaşı alan AKP'li milletvekili Hüseyin Altınsoy'un, eşi Serap Altınsoy'a muhtarlık aracılığıyla fakirlik belgesi düzenlettirdiği öne sürülürken, bu davranışa mahkemeye ödenmesi gereken harçtan kurtulmak amacıyla tenezzül edildiği iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı,

VEKİL EŞİNE FAKİRLİK BELGESİ DÜZENLENDİ İDDİASI

"Büyük bir skandal, akıl alır gibi değil! AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, karısına muhtarlıktan 'fakirlik ilmühaberi' aldırıyor. Şimdi 'Nasıl oluyor?' diyorsunuz değil mi? Bakın mesele şu: AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi bir tapu davası açacak. Tapu davası nasıl açılıyor? Gidiyorsunuz mahkemeye, bir harç yatırıyorsunuz, bir vergi ödüyorsunuz.

Ödemeyebilir misiniz? Bunun bir koşulu var; yoksulsanız, sizin hakkınızı korumak için devletin size verdiği bir şans bu. Muhtar diyor ki: 'Bu kişi fakirdir, fakir olduğu için bu ilmühaberi veriyorum. Bunu götürüp dava dosyasına koyarsa harç ödemez mahkemeye.'

İşte tenezzül ediyorlar ve bir milletvekili eşine sırf mahkemeye harç ödememek için bu belgeyi ayarlıyor. Bu belgeyi alıyorlar, götürüp dava dosyasına koyuyorlar. Davalı tarafın avukatı bu fakirlik ilmühaberini fark edince diyor ki: 'Bu nasıl olur? Davacı olan hanımefendinin kocası milletvekili. Bir milletvekili devletine vergi ödeyemeyecek, o mahkemeye harç veremeyecek durumda mı?' diyor.

Bu sefer konu tabii mahkemede gündem yapılıyor. Mahkeme bu sefer konuyu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına aksettiriyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlatıyor.

Bakın burada mesele şu... Nasıl oluyor da bir milletvekili 'Ben acz içindeyim, ben fakirim' diyerek karısına bu belgeyi alıyor, bu belgeyi almaya tenezzül ediyor? Nasıl oluyor da biri bu belgeyi verebiliyor? Nasıl oluyor da bizim başımızda uçan kuşun kanadındaki bite kadar takip edenler ve haber yapanlar, biz bu meseleyi gündeme getirene kadar bu meseleyi gündeme hiç getirmiyor?

Bakın bu nedir biliyor musunuz? Bu AKP iktidarının çeyrek yüzyıllık çürümüşlüğünün parçalarından yalnızca bir tanesidir. Bir milletvekilinin karısına devlete vergi vermemek için fakirlik ilmühaberi almaya tenezzül etmesi, AKP'nin çürümüşlüğünün göstergesidir.

HEMEN İSTİFA ETMELİ

Şimdi yapılması gereken şey şu:

1- Hiç iktidardan korkmadan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında bu işin peşine düşen onurlu isimler bu işi devam ettirmeli.

2 - AKP'li milletvekilleri aralarında böyle tenezzül eden bir milletvekilinin olduğunu bilmeli.

3 - AKP derhal bu kişiyi ihraç etmeli.

4 - Hüseyin Altınsoy, bu çağrı da sana: Sen de derhal milletvekilliğinden istifa etmelisin.

Sayın Cumhurbaşkanı; AKP'nin Genel Başkanıdır. AKP Genel Başkanı sıfatıyla partisinde böyle bir isim olduğunu ve partisinde buna benzer çokça olaylar olduğunu bilmelidir, müdahale etmelidir. Sayın Meclis Başkanımız; lütfen biliniz, bu isimler parlamentoya yakışmamaktadır ve Hüseyin Altınsoy gereğini yapmalıdır."