Her ay 273 bin 196 TL milletvekili maaşı alan AKP'li milletvekili Hüseyin Altınsoy'un, eşi Serap Altınsoy'a muhtarlık aracılığıyla fakirlik belgesi düzenlettirdiği ve bu davranışa mahkemeye ödenmesi gereken harçtan kurtulmak amacıyla tenezzül ettiği ortaya çıkmıştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ



Konuya ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na olayla ilgili soruşturma başlatılması için yazı gönderildi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, konuya ilişkin belgeyi kamuoyuyla paylaştı.



İşte o Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen belge:

CHP PM Üyesi Ertürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Aksaray Milletvekili'nin eşi, mahalle muhtarından fakirlik belgesi almış. Fıkra bu kadar. Artık bu ülkede kimse 'yoksulluk yok' demesin. İşte yoksulluğun belgesi, milletvekilinin eşinin muhtardan aldığı fakirlik belgesi. Ey Erdoğan, sen bu ülkeyi nasıl yönettin de milletvekilini ekmeğe muhtaç hale getirdin? Ey Erdoğan, sen bu ülkeyi nasıl yönettin de milletvekilli muhtarlığın kapısından belge almak zorunda kaldı? Ben burada, Erdoğan'ın yoksullaştırdığı tüm emeklilerimize ve tüm asgari ücretlilerimize çağrı yapıyorum. Lütfen gelin, yoksulluğu paylaşalım. Milletvekili dayanışma sandığına tüm emeklilerimizden destek bekliyorum" sözlerini sarf etti.