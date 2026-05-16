Süper Lig'in dev takımı Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girdi.
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a yaptığı teklif belli oldu: Dünya Kupası'ndan da talibi var
Fenerbahçe, eski teknik direktörü Jorge Jesus’u yeniden takımın başına getirmek için girişimlerini sürdürüyor ve resmi teklifini iletti. Ancak sarı-lacivertli kulübün bu transferde yalnız olmadığı, Jesus’a yönelik başka güçlü ilginin de bulunduğu ifade edildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr ile yollarını sezon sonunda ayırma kararı alan Jorge Jesus, için Fenerbahçe'nin de adı geçiyor.
Portekizli teknik adamın, bu kararını kulüp yönetimine daha önce ilettiği ve sezonun kalan bölümünde hem Asya Şampiyonlar Ligi 2 hem de Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğu için mücadele ettikten sonra görevinden ayrılmayı planladığı belirtildi.
FENERBAHÇE İDDİASI
İspanyol ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Jesus’un geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecinde olduğu, mayıs ayı sonunda Lizbon’da Fenerbahçe ile bir görüşme yapabileceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN YAPACAĞI TEKLİF
Fenerbahçe’nin hazırladığı teklifin detayları ortaya çıktı. Habere göre sarı-lacivertli kulüp, Jorge Jesus’a 15 milyon euro net maaş önermeyi planlıyor. Bu rakamın, deneyimli teknik adamın kariyeri boyunca alacağı en yüksek maaş olacağı ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMIŞTI
Tecrübeli teknik adam, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırmış ve sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlamıştı.
PORTEKİZ İHTİMALİ
71 yaşındaki Jesus’un teknik direktörlüğe devam edeceği, ayrıca Dünya Kupası sonrası Portekiz Milli Takımı ihtimalinin de gündemde olduğu aktarıldı.
Portekiz basınında geçen bir diğer iddiaya göre ise Jesus Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.