Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aksaray'da eşine gönderdiği mesajda helallik isteyen 28 yaşındaki Selahattin Çelik'ten acı haber geldi. Kayıp olarak aranan genç, bir gün sonra dağlık arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Akin köyü yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre bunalımda olduğu belirtilen Selahattin Çelik, eşine helallik istediği bir mesaj gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

MOTOSİKLETİNİN YAKININDA BULUNDU

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada hayvan barınağında görevli bir güvenlik görevlisi, dağlık arazide sahipsiz bir motosiklet fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, motosikletin yaklaşık 50 metre ilerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi buldu.

Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemede Çelik'in başucunda bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.