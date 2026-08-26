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Kaynak: İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nda, akan trafikte büyük bir tehlike atlattı. Yol ortasında duraklayan minibüsten inen iki yolcu, hareket halindeki bir tırın hemen önünden yolun karşısına ilerlemeye çalıştı. Sürücünün kendilerini görmediğini fark edemeyen yayalardan erkek olanı koşarak karşı tarafa ulaşmayı başardı.

Aracın tam önünde kalan kadın ise tırın üzerine doğru geldiğini anladığı anda kendisini hızla yol kenarında bulunan çalılıkların arasına fırlattı. Şans eseri yaralanmadan atlatılan olayın facia ile sonuçlanmasını, kadının son saniyedeki refleksi önledi. Yaşanan bu sıra dışı ve korku dolu anlar, o esnada caddeden geçmekte olan kurye Sedat Eroğlu'nun kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayıtlara yansıyan olay, kör noktaları oldukça geniş olan ağır vasıtaların önünden geçmeye çalışan yayaların karşılaştığı büyük riski bir kez daha gözler önüne serdi.