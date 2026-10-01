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Kaynak: AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, market deposu içerisinde meydana gelen görünmez kaza can aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Akçaburgaz Mahallesi 1572 Sokak'ta bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. H.K. idaresindeki 34 REY 566 plakalı tır perona doğru geri manevra yaptığı esnada, depoda park halinde bulunan 54 EL 251 plakalı tırın sürücüsü Resul Polat (61), aracının aynasını düzeltmek amacıyla aşağı indi.

KENDİSİNİ FARK ETMEDİ, İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Geri manevra yapan tır sürücüsü H.K.'nin kendisini fark etmemesi üzerine 61 yaşındaki sürücü Resul Polat, iki tır arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Polat'a sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Resul Polat'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri noktada detaylı çalışma yürütürken, tır sürücüsü H.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.