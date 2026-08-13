Bir belediye ihalesi daha iktidara yakınlığıyla bilinen bir isme gitti. AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihalesini eski Gençlik Kolları Başkanı’nın aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Esenler Belediyesi “2026 Yılı Kütüphane Hizmetlerine Yönelik, Kitap Alımı, İkram Alımları, Seminer, Söyleşi, Çalıştay, Organizasyonlar, Yeni Nesil Kütüphane Teknolojisine Yönelik Uygulamalar, Kitap Basımı ve Benzeri Hizmet Alım İşi” adı altında geniş kapsamlı bir ihale düzenledi. İhaleyi 14 milyon 600 bin TL teklif veren Hacı Ahmet Kılıç’ın aldığı, 23 Şubat 2026’de sözleşme imzalandığı açıklandı.

TEK GEÇERLİ TEKLİF HACI KILIÇ'TAN

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İhaleyi alan Hacı Ahmet Kılıç’ın aynı zamanda eski AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenilirken ihalenin detayları da dikkat çekti. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale bilgilerine göre, ihale dosyasını yedi kişi aldı. Ancak sadece iki kişinin katıldığı ihalede tek geçerli teklifi Hacı Ahmet Kılıç’ın verdiği belirtildi.

Kılıç ile Esenler Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Tevfik Göksu’nun yakın ilişkileri olduğu sosyal medya hesaplarına da yansırken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile Esenler Belediye Meclisi Üyesi Arzu Yazan, yaptığı açıklamada ihaleye tepki gösterdi.

KİTAP, SİMİT, KEK VE KÜP ŞEKER

“Kamu kaynakları hangi anlayışla kullanılmaktadır?” diye soran Meclis Üyesi Yazan şunları söyledi: “2026 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelere baktığımızda maalesef bu soruları sormamızı gerektiren ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Önümüzde yaklaşık 14 milyon 600 bin liralık bir ihale var.

İhalenin adı oldukça masum: ‘Kütüphane hizmet alımlarına yönelik kitap ve ikram alımı.’ İhaleyi alan kişi kim? AK Parti’nin önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor:

‘Bu ihale nasıl hazırlanırsa dikkat çekmez diye düşünüldü?’ Çünkü herkes gençlerin kitap okumasını ister. Buna kimsenin itirazı olamaz. Evet... ihaleye baktığımızda bin adet Kaşağı, bin adet Beyaz Zambaklar Ülkesinde, bin adet Sefiller...

Peki bunun yanında başka neler var? 50 bin adet kek, 30 bin adet simit, 100 bin adet küp şeker, 200 bin adet karton bardak, Tonlarca çay ve kahve... Yetmiyor, Araya da 20 adet tablet, 25 adet bluetooth kulaklık, 10 adet dijital kol saati... Maşallah ihalenin içerisine kitap da koymuşlar, ikram da koymuşlar, elektronik eşya da koymuşlar... Biz kitap alınmasına elbette karşı değiliz. Gençlere yatırım yapılmasına da karşı değiliz. Ancak 14 milyon 600 bin TL, bu para asla küçümsenecek bir para değil. İdarenin görevi emeklinin esnafın katkısıyla oluşan bu bütçenin belli kişilere iş üretmek değil, halkın ihtiyacını en doğru şekilde kullanmak olmalıdır.”