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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonunda kullanacağı üçüncü formasını taraftarlarıyla buluşturdu.

Mavi-beyazlı ekip, efsane çubuklu forma ve Gökbörü formasının ardından bu kez Palandöken temalı özel tasarım formasını tanıttı.

PALANDÖKEN'DEN İLHAM ALDI

"Palandöken Maç Forması" adı verilen yeni tasarım, ekru/krem-beyaz zemin üzerine hazırlanırken, Erzurum'un simgesi olan Palandöken Dağı formanın ana temasını oluşturdu.

Formada kar tanesi ve dağ motifleri dikkat çekerken, mavi yaka ve kol lastikleriyle kulübün renkleri ön plana çıkarıldı.

TANITIM VİDEOSUNDA KAPTAN YER ALDI

Erzurumspor FK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım filminde takım kaptanı Mustafa Yumlu ile savunma oyuncuları Yakup Kırtay ve Amar Gerxhaliu rol aldı.

ÜÇ FORMA DA TANITILDI

Palandöken temalı formanın tanıtılmasıyla birlikte Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonunda kullanacağı üç formayı da taraftarlarının beğenisine sunmuş oldu. Kulüp daha önce efsane çubuklu forma ve Gökbörü temalı formalarını tanıtmıştı.