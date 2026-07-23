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Kaynak: AA

ECB’nin açıklamasına göre, refinansman faizi yüzde 2,40, mevduat faizi yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faizi yüzde 2,65 seviyesinde korundu.

Banka, enerji fiyatlarının yüksek oynaklık göstermeye devam ettiğini ve mevcut seviyelerin öngörülerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji şokunun enflasyon üzerindeki etkisinin henüz tam olarak görülmediği vurgulandı.

ECB Yönetim Konseyi, söz konusu belirsizlik ortamında gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

“VERİYE DAYALI VE TOPLANTI BAZLI” POLİTİKA SÜRECEK

Açıklamada, para politikası kararlarının ekonomik ve finansal veriler doğrultusunda alınmaya devam edileceği ifade edildi. ECB’nin önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı kalmayacağı, kararların toplantı bazında şekilleneceği bildirildi.

Öte yandan banka, haziran ayında Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerindeki artış ve enflasyon baskıları nedeniyle politika faizlerini 25 baz puan artırmıştı. Bu adım, Eylül 2023’ten bu yana yapılan ilk faiz artışı olarak kayıtlara geçmişti.

ECB’nin son kararı, küresel piyasalarda enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin merkez bankası politikaları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koydu.