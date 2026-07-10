Yeniçağ Gazetesi
10 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı

Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurum'da gerçekleştirdiği 11 günlük ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Mavi-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 13 Temmuz'da ikinci etap kampı için yeniden sahaya inecek.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında kendi tesislerinde başlattığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, 29 Haziran'da Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde startını verdiği yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü, sabah saatlerinde gerçekleştirilen yoğun kondisyon idmanıyla noktaladı. Takımın Süper Lig'e fiziksel olarak en iyi şekilde giriş yapmasını isteyen teknik heyet, ilk etap sürecini verimli geçirdi.

1 5
Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı - Resim: 2

11 GÜNLÜK YOĞUN TEMPO GERİDE KALDI

Erzurum'un yüksek rakımlı havasında gerçekleştirilen 11 günlük kamp programı boyunca futbolcular, adeta pestil çıkaran tek ve çift antrenman programlarıyla yeni sezona hazırlandı. Yoğun bir tempoda geçen bu süreçte teknik direktör Serkan Özbalta ve ekibi, oyuncuların fiziksel ve atletik durumlarını yakından takip etti. Kondisyon yüklemelerinin yanı sıra Süper Lig'de uygulanacak taktik oyun anlayışı da saha çalışmalarında oyunculara aktarıldı. Ağır temponun ardından teknik heyet, takıma nefes aldırmak amacıyla futbolculara iki günlük bir dinlenme izni verdi.

2 5
Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı - Resim: 3

İKİNCİ ETAPTA SÜPER LİG RAKİPLERİYLE TEST MAÇLARI

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarına ise 13 Temmuz Pazartesi günü start verecek. Mavi-beyazlılar, saat 17.30'da Erzurumspor Tesisleri'nde toplanarak Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Süper Lig mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

3 5
Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı - Resim: 4

İkinci etap kamp programı kapsamında mavi-beyazlılar, hazırlık maçlarıyla oyun şablonunu oturtmayı planlıyor. Erzurum ekibi, ilk ciddi sınavında 17 Temmuz'da Süper Lig'in köklü takımlarından Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık turnuvası havasında geçecek kamp döneminde Erzurum ekibi, ayrıca 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde de iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 ve 23 Temmuz'daki rakiplerin ve maç programının netleşmesinin ardından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

4 5
Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı - Resim: 5
5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro