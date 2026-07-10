Dadaşlar Süper Lig için vites yükseltti: Erzurumspor FK ilk etap çalışmalarını noktaladı

11 GÜNLÜK YOĞUN TEMPO GERİDE KALDI

Erzurum'un yüksek rakımlı havasında gerçekleştirilen 11 günlük kamp programı boyunca futbolcular, adeta pestil çıkaran tek ve çift antrenman programlarıyla yeni sezona hazırlandı. Yoğun bir tempoda geçen bu süreçte teknik direktör Serkan Özbalta ve ekibi, oyuncuların fiziksel ve atletik durumlarını yakından takip etti. Kondisyon yüklemelerinin yanı sıra Süper Lig'de uygulanacak taktik oyun anlayışı da saha çalışmalarında oyunculara aktarıldı. Ağır temponun ardından teknik heyet, takıma nefes aldırmak amacıyla futbolculara iki günlük bir dinlenme izni verdi.