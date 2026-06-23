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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özbalta'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

İMZALAR ATILDI

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Serkan Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının 29 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Camiamıza büyük gurur yaşatan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamız ve ekibine başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.