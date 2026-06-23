Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz patikasına ve jeopolitik kırılma hatlarına kilitlenmişken, emtia cephesinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Washington-Tahran hattında esen barış rüzgarları, güvenli liman algısıyla fiyatlanan değerli metallerden ani bir nakit çıkışını tetikledi. Haftanın ikinci işlem gününde (23 Haziran 2026) sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026)
Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasası güne sürpriz bir düşüş dalgasıyla başladı. ABD-İran geriliminde atılan kritik barış adımları ve diplomatik kanallardan gelen ılımlı hava, haftanın ilk günü şahlanan altın fiyatlarını salı sabahı itibarıyla aşağı yönlü baskılamaya başladı.Züleyha Öncü
Haftanın ilk günü büyük bir coşkuyla yükselişe geçen altın fiyatları, jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte salı günü sabah saatlerinde ibreyi tamamen kırmızıya, yani düşüş trendine çevirdi.
İşte 23 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.175,35
Gram altın satış: 6.176,24
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.148,00
Çeyrek altın satış: 10.273,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.118,89
Ons altın satış: 4.119,47
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.238,00
Yarım altın satış: 20.462,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.470,12
Tam altın satış: 41.268,24
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.378,00
Cumhuriyet altını satış: 40.855,00
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