Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026)

Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasası güne sürpriz bir düşüş dalgasıyla başladı. ABD-İran geriliminde atılan kritik barış adımları ve diplomatik kanallardan gelen ılımlı hava, haftanın ilk günü şahlanan altın fiyatlarını salı sabahı itibarıyla aşağı yönlü baskılamaya başladı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 1

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz patikasına ve jeopolitik kırılma hatlarına kilitlenmişken, emtia cephesinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Washington-Tahran hattında esen barış rüzgarları, güvenli liman algısıyla fiyatlanan değerli metallerden ani bir nakit çıkışını tetikledi. Haftanın ikinci işlem gününde (23 Haziran 2026) sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 2

Haftanın ilk günü büyük bir coşkuyla yükselişe geçen altın fiyatları, jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte salı günü sabah saatlerinde ibreyi tamamen kırmızıya, yani düşüş trendine çevirdi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 3

İşte 23 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.175,35

Gram altın satış: 6.176,24

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.148,00

Çeyrek altın satış: 10.273,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 6

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.118,89

Ons altın satış: 4.119,47

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 20.238,00

Yarım altın satış: 20.462,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 8

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 40.470,12

Tam altın satış: 41.268,24

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 9

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 40.378,00

Cumhuriyet altını satış: 40.855,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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