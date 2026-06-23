Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Haziran 2026)

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz patikasına ve jeopolitik kırılma hatlarına kilitlenmişken, emtia cephesinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Washington-Tahran hattında esen barış rüzgarları, güvenli liman algısıyla fiyatlanan değerli metallerden ani bir nakit çıkışını tetikledi. Haftanın ikinci işlem gününde (23 Haziran 2026) sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.